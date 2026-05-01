Cinéma Arudy La femme de Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy La femme de Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 17 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy La femme de
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 21:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
1h33 Drame de David Roux, avec Mélanie Thierry, Eric Caravaca, Arnaud Valois, Jérémie Renier, Jérôme Deschamps. Marianne mène une existence luxueuse mais étouffante dans l’ombre de son mari, un industriel influent. Sa vie bascule lorsqu’une rencontre fortuite avec un photographe réveille ses désirs enfouis et son identité oubliée. Entre devoir social et soif de liberté, elle entame une reconquête intime d’elle-même au risque de tout briser. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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L’événement Cinéma Arudy La femme de Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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