Cinéma Arudy Yellow letters VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Yellow letters VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 18 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Yellow letters VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 21:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
2h08 VOSTFR Drame de Ilker Çatak avec Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas.
Professeur à la faculté d’Ankara, Aziz reçoit la lettre jaune qui lui signifie arbitrairement sa révocation. Quand sa femme Derya, célèbre comédienne au théâtre national, la reçoit à son tour, c’est le coup de grâce pour le couple. L’un et l’autre, condamnés pour leurs idées, sont obligés de se réfugier à Istanbul chez la mère d’Aziz. Le compromis entre cette précarité nouvelle et leur engagement politique va mettre leur mariage à l’épreuve. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Yellow letters VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Yellow letters VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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