Cinéma Arudy Yellow letters VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Yellow letters VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 21:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

2h08 VOSTFR Drame de Ilker Çatak avec Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas.

Professeur à la faculté d’Ankara, Aziz reçoit la lettre jaune qui lui signifie arbitrairement sa révocation. Quand sa femme Derya, célèbre comédienne au théâtre national, la reçoit à son tour, c’est le coup de grâce pour le couple. L’un et l’autre, condamnés pour leurs idées, sont obligés de se réfugier à Istanbul chez la mère d’Aziz. Le compromis entre cette précarité nouvelle et leur engagement politique va mettre leur mariage à l’épreuve. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Yellow letters VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Yellow letters VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées