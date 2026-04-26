Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle Salle Espalungue Arudy
Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle Salle Espalungue Arudy vendredi 8 mai 2026.
Arudy
Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle
Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le club de foot d’Arudy & Bielle organise son vide-grenier en extérieur de la salle d’Espalungue d’Arudy
Buvette, frites et sandwichs chauds sur place pour se régaler toute la journée
2,5€ le mètre linéaire (tables non fournies)
Pour réserver votre emplacement, contactez Anthony au 07 77 36 69 87 .
Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 36 69 87
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English : Vide grenier Arudy
L’événement Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle Arudy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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