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Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle Salle Espalungue Arudy

Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle Salle Espalungue Arudy

Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle Salle Espalungue Arudy vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Salle Espalungue

Adresse : 34 Rue Baulong

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 2.5 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif

Arudy

Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Le club de foot d’Arudy & Bielle organise son vide-grenier en extérieur de la salle d’Espalungue d’Arudy
Buvette, frites et sandwichs chauds sur place pour se régaler toute la journée
2,5€ le mètre linéaire (tables non fournies)
Pour réserver votre emplacement, contactez Anthony au 07 77 36 69 87   .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 36 69 87 

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English : Vide grenier Arudy

L’événement Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle Arudy a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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