Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste Cinéma Saint Michel Arudy mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:30:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

1h 26min | Animation
Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour pouvoir se retrouver.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste

L’événement Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste Arudy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)