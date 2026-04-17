Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

1h 26min | Animation

Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour pouvoir se retrouver. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste

L’événement Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste Arudy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées