Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste Cinéma Saint Michel Arudy mercredi 29 avril 2026.
Arudy
Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
1h 26min | Animation
Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour pouvoir se retrouver. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste
L’événement Cinéma Arudy L’odyssée de Céleste Arudy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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