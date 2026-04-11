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Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états Place de l’Hôtel de ville Arudy

Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états Place de l’Hôtel de ville Arudy

Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états Place de l’Hôtel de ville Arudy samedi 18 avril 2026.

Lieu : Place de l'Hôtel de ville

Adresse : Marché d'Arudy

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Arudy

Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états

Place de l’Hôtel de ville Marché d’Arudy Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :
2026-04-18

RDV au marché d’Arudy pour un Quizz sonore, empreintes…
Saurez-vous reconnaitre les espèces qui peuplent nos villages ?   .

Place de l’Hôtel de ville Marché d’Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 

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English : Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états

L’événement Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états Arudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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