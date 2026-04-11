Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états Place de l’Hôtel de ville Arudy
Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états Place de l’Hôtel de ville Arudy samedi 18 avril 2026.
Arudy
Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états
Place de l’Hôtel de ville Marché d’Arudy Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
RDV au marché d’Arudy pour un Quizz sonore, empreintes…
Saurez-vous reconnaitre les espèces qui peuplent nos villages ? .
Place de l’Hôtel de ville Marché d’Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états
L’événement Fêtons la biodiversité la biodiversité dans tous ses états Arudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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