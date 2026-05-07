Cinéma Arudy C’est quoi l’amour Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy C’est quoi l’amour

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

1h 48min | Comédie

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy C’est quoi l’amour

L’événement Cinéma Arudy C’est quoi l’amour Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées