Cinéma Arudy C’est quoi l’amour Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy C’est quoi l’amour Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 31 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy C’est quoi l’amour
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 18:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
1h 48min | Comédie
Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy C’est quoi l’amour
L’événement Cinéma Arudy C’est quoi l’amour Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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