Cinéma Arudy De la Comédie Française Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy De la Comédie Française

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

1h12 Comédie de Martin Darondeau, Bertrand Usclat. Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands.

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie- Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

Séance précédée d’un court-métrage. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy De la Comédie Française

L’événement Cinéma Arudy De la Comédie Française Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées