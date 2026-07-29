Concert Les Chanteurs du Faget La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
vendredi 7 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Concert Les Chanteurs du Faget La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Créé en 1966 dans le monde ouvrier et paysan d’un petit hameau d’Oloron, ce chœur d’hommes s’est renouvelé au fil des générations. Aujourd’hui dirigées par Jean-Claude Aguirre, leurs 14 voix au parfum de terroir célèbrent la montagne et la vie pastorale chants de bergers, du Béarn et de Gascogne, compositions originales. Loin des harmonisations savantes, c’est la fibre populaire dans toute sa noblesse qui s’exprime ici. Une soirée authentique et chaleureuse !
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Les Chanteurs du Faget La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert Les Chanteurs du Faget La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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