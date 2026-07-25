Cinéma Arudy Le passage Cinéma Saint-Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Le passage

Cinéma Saint-Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

1h43 Tout public avec avertissement. Drame de Brandt Andersen, avec Yasmine Al Massri, Omar Sy, Yahya Mahayni, Ziad Bakri.

Amira travaille dans un grand hôpital à Chicago. Un message d’anniversaire fait vibrer son téléphone et le passé refait surface. Des années plus tôt, le soir de ses 40 ans, une bombe pulvérise son appartement à Alep. Amira n’a alors qu’un réflexe saisir sa fille et fuir. Sur le chemin de l’exil, elle découvre que l’espoir a parfois le visage d’un inconnu, la force d’un geste simple et le pouvoir immense de changer une vie. Jusqu’où iriez-vous pour sauver ceux que vous aimez ? .

Cinéma Saint-Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Le passage

L’événement Cinéma Arudy Le passage Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées