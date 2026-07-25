Cinéma Arudy Le passage Cinéma Saint-Michel Arudy
vendredi 7 août 2026 · Cinéma Saint-Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Le passage
Cinéma Saint-Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
1h43 Tout public avec avertissement. Drame de Brandt Andersen, avec Yasmine Al Massri, Omar Sy, Yahya Mahayni, Ziad Bakri.
Amira travaille dans un grand hôpital à Chicago. Un message d’anniversaire fait vibrer son téléphone et le passé refait surface. Des années plus tôt, le soir de ses 40 ans, une bombe pulvérise son appartement à Alep. Amira n’a alors qu’un réflexe saisir sa fille et fuir. Sur le chemin de l’exil, elle découvre que l’espoir a parfois le visage d’un inconnu, la force d’un geste simple et le pouvoir immense de changer une vie. Jusqu’où iriez-vous pour sauver ceux que vous aimez ? .
Cinéma Saint-Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Le passage
L’événement Cinéma Arudy Le passage Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Galerie Abraxas Arudy 30 juillet 2026
- Concert Lamine Cissokho La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy 30 juillet 2026
- Visite nocturne du village d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville Arudy 30 juillet 2026
- Exposition Festival de clouleurs 2026 Atelier Mine de crayon Place de l’Hôtel de ville Arudy 31 juillet 2026
- Concert Los Seuvetons La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy 31 juillet 2026