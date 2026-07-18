Concert Los Seuvetons La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Arudy

Concert Los Seuvetons La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Los Seuvetons est un groupe de danses, chants et musiques traditionnels créé en 1985, composé d’une cinquantaine d’adultes et adolescents et d’une soixantaine d’enfants. À l’occasion de cette soirée BBQ, une quinzaine de chanteurs viendra animer avec de superbes chants !

Soirée en partenariat avec la boucherie Bon Vivant.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Concert Los Seuvetons La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Los Seuvetons La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées