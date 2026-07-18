Concert Los Seuvetons La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
vendredi 31 juillet 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Concert Los Seuvetons La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Los Seuvetons est un groupe de danses, chants et musiques traditionnels créé en 1985, composé d’une cinquantaine d’adultes et adolescents et d’une soixantaine d’enfants. À l’occasion de cette soirée BBQ, une quinzaine de chanteurs viendra animer avec de superbes chants !
Soirée en partenariat avec la boucherie Bon Vivant.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Los Seuvetons La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert Los Seuvetons La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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