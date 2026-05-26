Exposition Émotions intenses Angel Pons Place de l’Hôtel de ville Arudy
Exposition Émotions intenses Angel Pons Place de l’Hôtel de ville Arudy mardi 2 juin 2026.
Arudy
Exposition Émotions intenses Angel Pons
Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 16:00:00
fin : 2026-06-03 17:45:00
Date(s) :
2026-06-02
Autodidacte, l’artiste Angle Pons a toujours dessiné depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui, il peut à nouveau se consacrer à cette passion pour la peinture à l’huile. Apres un break de quelques années il se complait dans l’élaboration de portraits. Le noir et blanc permettent de partager une émotion plus intense, mais quelques touches plus vives ne sont pas à exclure. Il cherche à exprimer à travers différents sujet la force d’un sentiment. .
Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44
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English : Exposition Émotions intenses Angel Pons
L’événement Exposition Émotions intenses Angel Pons Arudy a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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