Cinéma Arudy Nous l’orchestre Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Nous l’orchestre

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 21:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

1h 30min | Documentaire

De Philippe Béziat

Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Nous l’orchestre

L’événement Cinéma Arudy Nous l’orchestre Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées