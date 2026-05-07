Cinéma Arudy Nous l’orchestre Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Nous l’orchestre Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 31 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Nous l’orchestre
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 21:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
1h 30min | Documentaire
De Philippe Béziat
Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Nous l’orchestre
L’événement Cinéma Arudy Nous l’orchestre Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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