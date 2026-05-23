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Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia Galerie Abraxas Arudy

Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia Galerie Abraxas Arudy

Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia Galerie Abraxas Arudy jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Galerie Abraxas

Adresse : 2 Rue Carnot

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Arudy

Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Venez découvrir l’exposition Trois regards sur la matière , composées des œuvres de trois artistes locaux avec les créations mêlant bois et fer de Bob Loyola, la céramique raku d’Evy Kiesecoms et les bonsaïs de Thibaud Moulia.   .

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33 

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English : Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia

L’événement Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia Arudy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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