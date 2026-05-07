Concert Kombo Loco La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Concert Kombo Loco La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy samedi 23 mai 2026.
Arudy
Concert Kombo Loco La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Kombo Loco donne vie à des compositions qui voyagent entre la poésie de la chanson française, un groove coloré et la révolte du rock.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Kombo Loco La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert Kombo Loco La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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