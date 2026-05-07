Cinéma Arudy Michael VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Michael VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 24 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Michael VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
2h 08min | Biopic, Drame, Musical EN VOSTFR
Michael dresse le portrait cinématographique de la vie de l’un des artistes les plus influents de notre époque.
Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde.
Mettant en lumière sa vie hors scène et ses performances les plus emblématiques de ses débuts en solo, le film offre au public une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant. C’est ici que son histoire commence. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Michael VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Michael VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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