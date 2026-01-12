Cinéma Arudy L’âme idéale Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy L'âme idéale

Cinéma Arudy L’âme idéale Cinéma Saint Michel Arudy samedi 17 janvier 2026.

Cinéma Arudy L’âme idéale

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

1h 38min | Comédie, Fantastique, Romance
De Alice Vial | Par Alice Vial, Jean-Toussaint Bernard
Avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait…   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy L’âme idéale

L’événement Cinéma Arudy L’âme idéale Arudy a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées