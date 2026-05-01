Cinéma Arudy Mauvaise pioche Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Mauvaise pioche Cinéma Saint Michel Arudy samedi 9 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Mauvaise pioche
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
1h32 Comédie de et avec Gérard Jugnot et Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte.
Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fi n, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Mauvaise pioche
L’événement Cinéma Arudy Mauvaise pioche Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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