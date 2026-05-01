Cinéma Arudy Mauvaise pioche Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Mauvaise pioche

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

1h32 Comédie de et avec Gérard Jugnot et Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte.

Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fi n, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Mauvaise pioche

L’événement Cinéma Arudy Mauvaise pioche Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées