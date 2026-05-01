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Cinéma Arudy La corde au cou VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La corde au cou VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La corde au cou VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 Rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy La corde au cou VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

1h45 VOSTFR Thriller de Gus Van Sant, avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Myha’la Herrold, Cary Elwes.
Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. En 1977, à Indianapolis, il kidnappe le fi ls du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63h, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ?   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy La corde au cou VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy La corde au cou VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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