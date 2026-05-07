Karaoké La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Arudy

Karaoké La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Soirée Karaoké à la guinguette du Val Eveillée .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoké La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Karaoké La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées