Cinéma Arudy Les goûteuses d’Hitler VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Les goûteuses d’Hitler VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 21:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

2h03 VOSTFR Biopic, Drame, Historique.

De Silvio Soldini. Avec Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme goûteuse pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. Trois fois par jour, la jeune femme et d’autres camarades doivent manger afin de s’assurer que la nourriture n’est pas empoisonnée. Chaque bouchée sera peut-être la dernière… .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Les goûteuses d’Hitler VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Les goûteuses d’Hitler VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées