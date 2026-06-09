Cinéma Arudy Les goûteuses d’Hitler VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Les goûteuses d’Hitler VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 29 juin 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Les goûteuses d’Hitler VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 21:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
2h03 VOSTFR Biopic, Drame, Historique.
De Silvio Soldini. Avec Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme goûteuse pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. Trois fois par jour, la jeune femme et d’autres camarades doivent manger afin de s’assurer que la nourriture n’est pas empoisonnée. Chaque bouchée sera peut-être la dernière… .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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L’événement Cinéma Arudy Les goûteuses d’Hitler VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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