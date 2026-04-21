Cinéma Arudy Compostelle Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Compostelle Cinéma Saint Michel Arudy mardi 21 avril 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Compostelle
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 21:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
1h 54min | Comédie, Drame
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Inspiré d’une histoire vraie.
Séance précédée d’un court-métrage .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Compostelle
L’événement Cinéma Arudy Compostelle Arudy a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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