Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Guinguette du Val Eveillé Guinguette du Val Eveillé Arudy

Arudy

Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Guinguette du Val Eveillé

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Samedi

9h30 à 13h inscriptions des compétiteurs.

14h30 Epreuve de tir à l’arc.

20h Repas et concert Silly socks (sur réservation 20€)

Dimanche

9h30 Epreuves de tir au propulseur

12h30 remise des prix et pot de l’amitié.

15h Epreuve de tir au propulseur ISAC

Toute la journée Animations et stands sur le thème de la préhistoire, nombreux jeux pour petits et grands, buvette

Inscriptions (places limitées) Pyrène l’Ossaloise (organisateur) 06 37 64 93 84 ou pyrene.64260@laposte.fr .

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84 pyrene.64260@laposte.fr

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English : Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Guinguette du Val Eveillé

L’événement Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées