Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Guinguette du Val Eveillé Guinguette du Val Eveillé Arudy
Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Guinguette du Val Eveillé Guinguette du Val Eveillé Arudy samedi 4 juillet 2026.
Arudy
Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Guinguette du Val Eveillé
Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Samedi
9h30 à 13h inscriptions des compétiteurs.
14h30 Epreuve de tir à l’arc.
20h Repas et concert Silly socks (sur réservation 20€)
Dimanche
9h30 Epreuves de tir au propulseur
12h30 remise des prix et pot de l’amitié.
15h Epreuve de tir au propulseur ISAC
Toute la journée Animations et stands sur le thème de la préhistoire, nombreux jeux pour petits et grands, buvette
Inscriptions (places limitées) Pyrène l’Ossaloise (organisateur) 06 37 64 93 84 ou pyrene.64260@laposte.fr .
Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84 pyrene.64260@laposte.fr
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English : Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Guinguette du Val Eveillé
L’événement Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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