Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Le Mas-d’Azil

Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Le Mas-d’Azil vendredi 7 août 2026.

Championnat européen de tir aux armes préhistoriques

Grotte Le Mas-d’Azil Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Cette année encore, l’association du propulseur azilien accueille une manche du concours européen de tir aux armes préhistoriques.
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Grotte Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie +33 5 61 69 99 90  propulseurazilien@gmail.com

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English :

Once again this year, the Azilian Thruster Association is hosting a round of the European Prehistoric Weapons Competition.

L’événement Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Le Mas-d’Azil a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze

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