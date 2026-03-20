Championnat européen de tir aux armes préhistoriques

Grotte Le Mas-d’Azil Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Cette année encore, l’association du propulseur azilien accueille une manche du concours européen de tir aux armes préhistoriques.

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Grotte Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie +33 5 61 69 99 90 propulseurazilien@gmail.com

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English :

Once again this year, the Azilian Thruster Association is hosting a round of the European Prehistoric Weapons Competition.

L’événement Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Le Mas-d’Azil a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze