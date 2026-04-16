Championnat Kayak-Polo N3 Capitou Mandelieu-la-Napoule

Mandelieu-la-Napoule

Championnat Kayak-Polo N3

Capitou Avenue des Anciens Combattants Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Assistez à un week-end intense de kayak-polo avec le Championnat National 3, réunissant de nombreuses équipes venues de toute la France.

Sur l’eau, stratégie, vitesse et esprit d’équipe offriront un spectacle sportif aussi dynamique qu’impressionnant.

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Capitou Avenue des Anciens Combattants Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Experience an intense weekend of kayak-polo with the National 3 Championship, featuring numerous teams from all over France.

On the water, strategy, speed and team spirit will provide a sporting spectacle as dynamic as it is impressive.

L’événement Championnat Kayak-Polo N3 Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule