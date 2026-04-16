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Championnat Kayak-Polo N3 Capitou Mandelieu-la-Napoule

Championnat Kayak-Polo N3 Capitou Mandelieu-la-Napoule samedi 18 avril 2026.

Lieu : Capitou

Adresse : Avenue des Anciens Combattants

Ville : 06210 Mandelieu-la-Napoule

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Mandelieu-la-Napoule

Championnat Kayak-Polo N3

Capitou Avenue des Anciens Combattants Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

Assistez à un week-end intense de kayak-polo avec le Championnat National 3, réunissant de nombreuses équipes venues de toute la France.
Sur l’eau, stratégie, vitesse et esprit d’équipe offriront un spectacle sportif aussi dynamique qu’impressionnant.
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Capitou Avenue des Anciens Combattants Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Experience an intense weekend of kayak-polo with the National 3 Championship, featuring numerous teams from all over France.
On the water, strategy, speed and team spirit will provide a sporting spectacle as dynamic as it is impressive.

L’événement Championnat Kayak-Polo N3 Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule

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