Championnat solo sidecar quad Villeneuve-en-Retz

Venez participer à la 57 ème édition du Championnat Solo Sidecar Quad Cross organisé par le moto club du Tenu à Villeneuve-en-Retz

A propos de l’évènement Le championnat de side-car cross solo à Fresnay-en-Retz est une compétition de motocross qui se déroule sur un terrain spécialement aménagé. Il revient après une pause de plusieurs années.

le principe du side-car cross est similaire au motocross classique, mais avec une moto équipée d’un side-car.

les pilotes doivent maîtriser leur machine sur un circuit accidenté, avec des sauts et des virages serrés.

il existe plusieurs catégories dans cette compétition, notamment des courses de motos solo, side-cars, quads…

l’événement attire chaque année près de 2 000 spectateurs, et une centaine de bénévoles sont mobilisés pour assurer l’organisation.

les essais commencent dès le matin à partir de 8h



Pratique

évènement organisé par le moto club du Tenu

inscription en ligne sur le site internet

entrée gratuite pour les visiteurs

programme entrainement de 8h à 10h30

courses de 10h30 à 18h30

quad cross ; inscription avant le 16 juillet

moto cross open national ; inscription avant le 17 juillet

moto cross vétérants et espoirs; inscription avant le 16 juillet

English :

Come and take part in the 57th Solo Sidecar Quad Cross Championship organized by the Tenu motorcycle club in Villeneuve-en-Retz

