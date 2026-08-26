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CHAMPIONNATS D’ATHLÉTISME ÉQUIP’ATHLÉ CD64 2026 Tour Automnal STADE ANDRÉ LAVIE Pau

samedi 10 octobre 2026 · STADE ANDRÉ LAVIE · Pau

CHAMPIONNATS D’ATHLÉTISME ÉQUIP’ATHLÉ CD64 2026 Tour Automnal STADE ANDRÉ LAVIE Pau

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
12:00
Heure de fin
18:00
Lieu
STADE ANDRÉ LAVIE
Adresse
Av. Du Doyen Poplawski
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Le Club Universitaire Palois (CUP) organise le samedi 10 octobre 2026, de 12h à 17h, au Stade André Lavie à Pau, le Challenge ÉQUIP’ATHLÉ Tour Automnal CD64 2026.

Cette première compétition d’athlétisme de la saison rassemble les clubs des Pyrénées-Atlantiques. Ouverte aux Benjamins et Minimes (U14 et U16), elle se dispute par équipes et permet aux jeunes athlètes du 64 de se mesurer dans une ambiance sportive et conviviale.

Le mythique Stade André Lavie vibrera au son de l’athlétisme. Accueillie à domicile, la manifestation verra les couleurs rouge et blanc du CU Pau bien représentées grâce à sa grosse section jeune pleine de talent, qui évoluera devant entraîneurs, familles et supporters.

Au programme : courses, sauts et lancers.

Informations pratiques – Compétition athlétisme Pau
Date : samedi 10 octobre 2026
Horaires : 12h-17h
Lieu : Stade André Lavie, Pau
Parkings à proximité et buvette sur place. Programme détaillé à venir.

Rendez-vous nombreux pour encourager les jeunes athlètes palois et les clubs du département !

À très bientôt à Pau pour une belle journée d’athlétisme !

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