CHAMPIONNATS D’ATHLÉTISME ÉQUIP’ATHLÉ CD64 2026 Tour Automnal STADE ANDRÉ LAVIE Pau

Informations pratiques

Le Club Universitaire Palois (CUP) organise le samedi 10 octobre 2026, de 12h à 17h, au Stade André Lavie à Pau, le Challenge ÉQUIP’ATHLÉ Tour Automnal CD64 2026.

Cette première compétition d’athlétisme de la saison rassemble les clubs des Pyrénées-Atlantiques. Ouverte aux Benjamins et Minimes (U14 et U16), elle se dispute par équipes et permet aux jeunes athlètes du 64 de se mesurer dans une ambiance sportive et conviviale.

Le mythique Stade André Lavie vibrera au son de l’athlétisme. Accueillie à domicile, la manifestation verra les couleurs rouge et blanc du CU Pau bien représentées grâce à sa grosse section jeune pleine de talent, qui évoluera devant entraîneurs, familles et supporters.

Au programme : courses, sauts et lancers.

Informations pratiques – Compétition athlétisme Pau

Date : samedi 10 octobre 2026

Horaires : 12h-17h

Lieu : Stade André Lavie, Pau

Parkings à proximité et buvette sur place. Programme détaillé à venir.

Rendez-vous nombreux pour encourager les jeunes athlètes palois et les clubs du département !

À très bientôt à Pau pour une belle journée d’athlétisme !