Un été au ciné Eddington (VOSTFR) Parc Ridgway Pau
mercredi 26 août 2026 · Parc Ridgway · Pau
Informations pratiques
Pau
Un été au ciné Eddington (VOSTFR)
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Buvette & popcorn Interdit -12 ans
De Ari Aster
Mai 2020 à Eddington, petite ville du Nouveau Mexique, la confrontation entre le shérif et le maire met le feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres.
Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Un été au ciné Eddington (VOSTFR)
L’événement Un été au ciné Eddington (VOSTFR) Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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