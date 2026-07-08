Un été au ciné Eddington (VOSTFR) Parc Ridgway Pau

Informations pratiques

Pau

Un été au ciné Eddington (VOSTFR)

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Buvette & popcorn Interdit -12 ans

De Ari Aster

Mai 2020 à Eddington, petite ville du Nouveau Mexique, la confrontation entre le shérif et le maire met le feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres.

Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Eddington (VOSTFR)

L’événement Un été au ciné Eddington (VOSTFR) Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau