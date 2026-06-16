Passages et galeries du coeur de Pau Place Royale Pau jeudi 30 juillet 2026.

Pau

Passages et galeries du coeur de Pau

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Ouvrez l’œil ! Cette visite originale vous entraîne à travers passages secrets et galeries commerçantes, témoins d’un patrimoine vivant, riche d’histoires, de curiosités et de surprises. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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L’événement Passages et galeries du coeur de Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau