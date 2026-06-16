Passages et galeries du coeur de Pau Place Royale Pau
Passages et galeries du coeur de Pau Place Royale Pau jeudi 30 juillet 2026.
Pau
Passages et galeries du coeur de Pau
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Ouvrez l’œil ! Cette visite originale vous entraîne à travers passages secrets et galeries commerçantes, témoins d’un patrimoine vivant, riche d’histoires, de curiosités et de surprises. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Passages et galeries du coeur de Pau
L’événement Passages et galeries du coeur de Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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