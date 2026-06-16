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Passages et galeries du coeur de Pau Place Royale Pau

Passages et galeries du coeur de Pau Place Royale Pau

Passages et galeries du coeur de Pau Place Royale Pau jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Place Royale

Adresse : Pau Pyrénées Tourisme

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

Passages et galeries du coeur de Pau

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Ouvrez l’œil ! Cette visite originale vous entraîne à travers passages secrets et galeries commerçantes, témoins d’un patrimoine vivant, riche d’histoires, de curiosités et de surprises.   .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Passages et galeries du coeur de Pau

L’événement Passages et galeries du coeur de Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

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