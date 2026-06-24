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Du bruit dans le château Rue du Château Pau

Du bruit dans le château Rue du Château Pau

Du bruit dans le château Rue du Château Pau jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Rue du Château
Adresse
Musée National du château de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
4 4 12 Tarif de base plein tarif

Pau

Du bruit dans le château

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Drôle de bruits dans ce château !

Un parcours rigolo dans les appartements historiques du château de Pau pour les 3-5 ans
Un parcours sonore dans les salles du château pour tenter de retrouver les animaux du roi qui se sont caché un peu partout
Mais quel est ce cri ? A toi de jouer !   .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 91 79  activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Du bruit dans le château

L’événement Du bruit dans le château Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau

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