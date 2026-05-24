Stage été vacances Escalade Bêta bloc Pau
Stage été vacances Escalade Bêta bloc Pau mardi 21 juillet 2026.
Pau
Stage été vacances Escalade
Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Nos stages s’organisent dès maintenant!!
du mardi au vendredi,
de 9h à 17h (activités sportives de 10h à 16h)
Jeux, escalade de bloc, escalade encordée, slackline, trampoline park le jeudi matin…
0764242340 pour réserver ou info@beta-bloc.com .
Bêta bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 24 23 40 info@beta-bloc.com
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English : Stage été vacances Escalade
L’événement Stage été vacances Escalade Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau
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