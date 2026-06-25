Un été au ciné Sauvages MJC Berlioz Pau mardi 21 juillet 2026.

Pau

Un été au ciné Sauvages

MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 22:15:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Avec la MJC Berlioz

De Claude Barras

À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée.

Apportez vos nappes et vos chaises pliantes !

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .

MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Sauvages

L’événement Un été au ciné Sauvages Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau