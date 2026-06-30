Qui suis-je ? Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

Qui suis-je ?

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Parcours pour les 3 à 5 ans, dans les collections permanentes avec de grandes cartes pour indices

Grâce aux indices, recherche un roi, une princesse, des animaux et bien d’autres surprises !!!

Un cherche et trouve grandeur nature… à petits pas !

Grand jeu d’activités dans le château retrouve, compte, observe et mime .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 91 79 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Qui suis-je ?

L’événement Qui suis-je ? Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau