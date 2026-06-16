Pau

La villa Lamothe d’Incamps

1 Rue Alfred de Vigny Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Découvrez le raffinement du début du XXᵉ siècle à travers cette villa néo-basque, résolument en avance sur son temps. Siège actuel de la Chambre Interdépartementale des Notaires, son ensemble d’écuries conservé témoigne d’un art de vivre aujourd’hui disparu. .

1 Rue Alfred de Vigny Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : La villa Lamothe d’Incamps

L’événement La villa Lamothe d’Incamps Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau