La villa Lamothe d’Incamps Pau
La villa Lamothe d’Incamps Pau lundi 20 juillet 2026.
Pau
La villa Lamothe d’Incamps
1 Rue Alfred de Vigny Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Découvrez le raffinement du début du XXᵉ siècle à travers cette villa néo-basque, résolument en avance sur son temps. Siège actuel de la Chambre Interdépartementale des Notaires, son ensemble d’écuries conservé témoigne d’un art de vivre aujourd’hui disparu. .
1 Rue Alfred de Vigny Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : La villa Lamothe d’Incamps
L’événement La villa Lamothe d’Incamps Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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