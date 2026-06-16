Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La villa Lamothe d’Incamps Pau

La villa Lamothe d’Incamps Pau

La villa Lamothe d’Incamps Pau lundi 20 juillet 2026.

Adresse : 1 Rue Alfred de Vigny

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

La villa Lamothe d’Incamps

1 Rue Alfred de Vigny Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Découvrez le raffinement du début du XXᵉ siècle à travers cette villa néo-basque, résolument en avance sur son temps. Siège actuel de la Chambre Interdépartementale des Notaires, son ensemble d’écuries conservé témoigne d’un art de vivre aujourd’hui disparu.   .

1 Rue Alfred de Vigny Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La villa Lamothe d’Incamps

L’événement La villa Lamothe d’Incamps Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)