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Exposition: Le feu au cœur de la création Rue de Gontaut Biron Pau

lundi 20 juillet 2026 · Rue de Gontaut Biron · Pau

Exposition: Le feu au cœur de la création Rue de Gontaut Biron Pau

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de Gontaut Biron
Adresse
La chapelle de la Persévérance
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Exposition: Le feu au cœur de la création

Rue de Gontaut Biron La chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Exposition de Céramique sigillée, sculpture bois et bronze de deux artistes Christine Bérard céramiste Jean Louis ROUX sculpteur.   .

Rue de Gontaut Biron La chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 13 26 78  jeanlouisroux33@gmail.com

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English : Exposition: Le feu au cœur de la création

L’événement Exposition: Le feu au cœur de la création Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau

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