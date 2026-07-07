Exposition: Le feu au cœur de la création Rue de Gontaut Biron Pau
lundi 20 juillet 2026 · Rue de Gontaut Biron · Pau
Informations pratiques
Pau
Exposition: Le feu au cœur de la création
Rue de Gontaut Biron La chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Exposition de Céramique sigillée, sculpture bois et bronze de deux artistes Christine Bérard céramiste Jean Louis ROUX sculpteur. .
Rue de Gontaut Biron La chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 13 26 78 jeanlouisroux33@gmail.com
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English : Exposition: Le feu au cœur de la création
L’événement Exposition: Le feu au cœur de la création Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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