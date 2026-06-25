Visite nocturne 1553 Rue du Château Pau
Visite nocturne 1553 Rue du Château Pau mardi 7 juillet 2026.
Pau
Visite nocturne 1553
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:45:00
fin : 2026-07-07 22:45:00
Date(s) :
2026-07-07
La naissance joyeuse d’Henri de Navarre, dans la nuit du 13 décembre 1553, est l’événement central qui illumine le château de Pau. Elle survient dans le contexte d’une vitalité artistique et politique remarquable, entretenue par les rois de Navarre dans leurs résidences de Pau et de Nerac.
De ce temps le château conserve une architecture à caractère Renaissance, la fameuse carapace de tortue… et un souvenir qui ne demande qu’à renaître.
Une visite privilège sous la conduite du conservateur du Musée national et domaine du château de Pau. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 91 79 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Visite nocturne 1553
L’événement Visite nocturne 1553 Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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