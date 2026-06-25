Visite nocturne 1553 Rue du Château Pau

Pau

Visite nocturne 1553

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:45:00

fin : 2026-07-07 22:45:00

Date(s) :

2026-07-07

La naissance joyeuse d’Henri de Navarre, dans la nuit du 13 décembre 1553, est l’événement central qui illumine le château de Pau. Elle survient dans le contexte d’une vitalité artistique et politique remarquable, entretenue par les rois de Navarre dans leurs résidences de Pau et de Nerac.

De ce temps le château conserve une architecture à caractère Renaissance, la fameuse carapace de tortue… et un souvenir qui ne demande qu’à renaître.

Une visite privilège sous la conduite du conservateur du Musée national et domaine du château de Pau. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 91 79 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Visite nocturne 1553

L’événement Visite nocturne 1553 Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau