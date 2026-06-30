Pau

Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique

2 Rue du 8 Mai 1945 Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Balade nature ethnobotanique

À 18h, départ depuis Vivre ma ville pour une balade nature ethnobotanique animée par le médiateur jardinier de l’association.

Une occasion de découvrir autrement les patrimoines naturels du quartier. .

2 Rue du 8 Mai 1945 Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique

L’événement Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau