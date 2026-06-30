Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique Pau
Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique Pau mardi 30 juin 2026.
Pau
Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique
2 Rue du 8 Mai 1945 Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Balade nature ethnobotanique
À 18h, départ depuis Vivre ma ville pour une balade nature ethnobotanique animée par le médiateur jardinier de l’association.
Une occasion de découvrir autrement les patrimoines naturels du quartier. .
2 Rue du 8 Mai 1945 Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique
L’événement Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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