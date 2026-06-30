Programmation cinéma Le Méliès Place du Foirail Pau
Programmation cinéma Le Méliès Place du Foirail Pau mercredi 1 juillet 2026.
Pau
Programmation cinéma Le Méliès
Place du Foirail Cinéma Le Méliès Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8.3 – 8.3 – 8.3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-01
Programmation du cinéma d’art et d’essai le Méliès dans ses locaux, place du Foirail à Pau. .
Place du Foirail Cinéma Le Méliès Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 60 52 contact@lemelies.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Programmation cinéma Le Méliès
L’événement Programmation cinéma Le Méliès Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Grand Hôtel Gassion Pau 30 juin 2026
- Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique Pau 30 juin 2026
- Palais Sorrento Pau 1 juillet 2026
- “Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 1 juillet 2026
- Marché Laherrère Pau 2 juillet 2026