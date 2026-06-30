Programmation cinéma Le Méliès Place du Foirail Pau mercredi 1 juillet 2026.

Pau

Programmation cinéma Le Méliès

Place du Foirail Cinéma Le Méliès Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8.3 – 8.3 – 8.3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-01

Programmation du cinéma d’art et d’essai le Méliès dans ses locaux, place du Foirail à Pau. .

Place du Foirail Cinéma Le Méliès Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 60 52 contact@lemelies.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Programmation cinéma Le Méliès

L’événement Programmation cinéma Le Méliès Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau