“Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau mercredi 1 juillet 2026.

Pau

“Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre !

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 17:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Pour le festival Partir en livre venez participer à des animations

15h30 Atelier de gravure

Participez à un atelier découverte de la gravure sur le thème nos petits et grands héros et héroïnes du Béarn avec l’artiste Sabrina Marère !

15h et 17h Lectures

Suivez les aventures de nos petits et grands héros et héroïnes” pendant une lecture d’albums en occitan et français !

Atelier à partir de 6 ans

Sur inscription 05 59 13 06 40 / etnopole@oc-cultura.eu .

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

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English : “Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre !

L’événement “Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre ! Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau