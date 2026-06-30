“Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau
“Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau mercredi 1 juillet 2026.
Pau
“Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre !
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01 17:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Pour le festival Partir en livre venez participer à des animations
15h30 Atelier de gravure
Participez à un atelier découverte de la gravure sur le thème nos petits et grands héros et héroïnes du Béarn avec l’artiste Sabrina Marère !
15h et 17h Lectures
Suivez les aventures de nos petits et grands héros et héroïnes” pendant une lecture d’albums en occitan et français !
Atelier à partir de 6 ans
Sur inscription 05 59 13 06 40 / etnopole@oc-cultura.eu .
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
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English : “Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre !
L’événement “Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre ! Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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