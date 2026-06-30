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AGENDA · Pau

Cocotte royale rue du château Pau

mardi 7 juillet 2026 · rue du château · Pau

Cocotte royale rue du château Pau

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
rue du château
Adresse
Musée National du château de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 12 Tarif de base plein tarif

Pau

Cocotte royale

rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Un parcours dans les salles du château pour les 6-10 ans

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rue du château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Cocotte royale

L’événement Cocotte royale Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau

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