Cocotte royale rue du château Pau
mardi 7 juillet 2026 · rue du château · Pau
Informations pratiques
Pau
Cocotte royale
rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Un parcours dans les salles du château pour les 6-10 ans
Fabrique ta cocotte royale et 3, 2,1 partez !
D’épreuves en défis, découvre en t’amusant le château du roi Henri .
rue du château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Cocotte royale
L’événement Cocotte royale Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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