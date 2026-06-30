Cocotte royale rue du château Pau

Informations pratiques

Pau

Cocotte royale

rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Un parcours dans les salles du château pour les 6-10 ans

Fabrique ta cocotte royale et 3, 2,1 partez !

D’épreuves en défis, découvre en t’amusant le château du roi Henri .

rue du château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Cocotte royale

L’événement Cocotte royale Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau