Stage aquarelle et pastel l’immensité du ciel Atelier Slow ART Pau
Stage aquarelle et pastel l’immensité du ciel Atelier Slow ART Pau mardi 7 juillet 2026.
Pau
Stage aquarelle et pastel l’immensité du ciel
Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 155 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-10 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Oici une proposition de stage intensif et créatif, équilibrant la fluidité de l’aquarelle et la vibration du pastel avec l’exploration de l’immensité du ciel.
Programme des sessions
Après-midi 1 L’Aquarelle Transparence et Nuages. Maîtrise du cycle de l’eau, technique du mouillé sur mouillé pour créer des cumulus cotonneux et des ciels d’azur profonds.
Après-midi 2 Le Pastel Sec Textures et Vibrations. Apprentissage des fondus au doigt, superposition des pigments.
Après-midi 3 L’Heure Dorée et Crépuscule. Travail sur les couleurs chaudes (jaune, orange, pourpre).
Après-midi 4 Ciels Nocturnes et Orageux. Composition de ciels sombres,
INFORMATIONS PRATIQUES
Aquarelle PETITE BOITE, UN PINCEAUX À LAVIS ET PETIT PINCEAUX, FEUILLES 300GR. SCOTCH REPOSITIONNABLE
PASTEL SECS ASSORTIMENTS DE PASTELS SECS ET FEUILLES COLORÉES CANSON. .
Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 12 78 flaminiacarloni78@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage aquarelle et pastel l’immensité du ciel
L’événement Stage aquarelle et pastel l’immensité du ciel Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Théâtre à Pau La veuve rusée Salle du Foirail Pau 9 juin 2026
- Conservatoire French Shires Trombones Quartet Pau 9 juin 2026
- Théâtre à Pau La veuve rusée Salle du Foirail Pau 10 juin 2026
- Exposition: Delphine Lafargue énergie, nature et cosmos ART-T LOCUS Pau 10 juin 2026
- Mini stage découverte musicale enfants GAM Pau 10 juin 2026