Stage aquarelle et pastel l’immensité du ciel Atelier Slow ART Pau

Pau

Stage aquarelle et pastel l’immensité du ciel

Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 155 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Oici une proposition de stage intensif et créatif, équilibrant la fluidité de l’aquarelle et la vibration du pastel avec l’exploration de l’immensité du ciel.

Programme des sessions

Après-midi 1 L’Aquarelle Transparence et Nuages. Maîtrise du cycle de l’eau, technique du mouillé sur mouillé pour créer des cumulus cotonneux et des ciels d’azur profonds.

Après-midi 2 Le Pastel Sec Textures et Vibrations. Apprentissage des fondus au doigt, superposition des pigments.

Après-midi 3 L’Heure Dorée et Crépuscule. Travail sur les couleurs chaudes (jaune, orange, pourpre).

Après-midi 4 Ciels Nocturnes et Orageux. Composition de ciels sombres,

INFORMATIONS PRATIQUES

Aquarelle PETITE BOITE, UN PINCEAUX À LAVIS ET PETIT PINCEAUX, FEUILLES 300GR. SCOTCH REPOSITIONNABLE

PASTEL SECS ASSORTIMENTS DE PASTELS SECS ET FEUILLES COLORÉES CANSON. .

Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 12 78 flaminiacarloni78@gmail.com

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English : Stage aquarelle et pastel l’immensité du ciel

L’événement Stage aquarelle et pastel l’immensité du ciel Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau