Visite nocturne 1380 Rue du Château Pau
mardi 7 juillet 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Visite nocturne 1380
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07
1380
En 1380, Gaston Fébus, fuyant son château d’Orthez à la suite d’un terrible drame familial, s’installe à Pau dans la véritable forteresse qu’il a entièrement rénovée.
La visite en intérieur et extérieur, s’attachera à cette ambitieuse construction architecturale et politique, à l’actualité d’un monde tourmenté… et aux résurgences connues ou moins connues de ce grand seigneur si singulier dans le parcours de visite.
Une visite privilège sous la conduite du conservateur du Musée national et domaine du château de Pau. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Visite nocturne 1380
L’événement Visite nocturne 1380 Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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