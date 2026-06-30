En mode VIP ! Rue du Château Pau
mardi 21 juillet 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
En mode VIP !
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 15:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Choisissez une visite VIP dans des pièces du Palais royal qui se visitent rarement !
Pas de passages secrets… mais des salles habituellement peu accessibles, des anecdotes étonnantes et plein de découvertes pour voir le château sous un nouvel angle.
Une occasion rare de parcourir le Palais royal autrement, dans une ambiance privilégiée et conviviale.
Alors, on y va ? .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : En mode VIP !
L’événement En mode VIP ! Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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