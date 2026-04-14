Just in Jazz Rue du Château Pau
Just in Jazz Rue du Château Pau mardi 21 juillet 2026.
Pau
Just in Jazz
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Groupe de Jazz qui réunit autour de la même passion sept musiciens (trompette, trombone, saxophone batterie, contrebasse et guitare).
Ce groupe puise dans la richesse du jazz, mêlant avec élégance des styles variés tels que le Swing, le Bebop, le Hardbop, le Jazz Cool ou encore la Bossa-Nova. Leur musique, à la fois festive et dansante, crée une ambiance chaleureuse et entraînante, idéale pour faire vibrer tous les publics.
Concert annulé en cas de pluie ou de vent violent, canicule. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Just in Jazz
L’événement Just in Jazz Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau
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