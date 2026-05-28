Coups & blessures L’Art Scène Théâtre Pau
Coups & blessures L’Art Scène Théâtre Pau samedi 4 juillet 2026.
Pau
Coups & blessures
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Comédies musicales adultes
Incarcérées dans un Fort célèbre de nos côtes atlantiques, un groupe de prisonnières participent à un stage de non-violence avec une psychologue peu conventionnelle.
Une comédie musicale burlesque à ne pas manquer.
Création et mise en scène Frédéric Fuertes et Séverine Stocker
Chorégraphies Séverine Rolin
Mise en place vocale Anthony Lille .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Coups & blessures
L’événement Coups & blessures Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition: Égypte L’âge d’or des fatimides Médiathèque André Labarrère Pau 28 mai 2026
- Conférence Égypte, l’âge d’or des Fatimides Médiathèque André Labarrère Pau 28 mai 2026
- Comprendre la copropriété sans se perdre Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau 28 mai 2026
- Art Scène Théâtre Festival des ateliers L’Art Scène Théâtre Pau 29 mai 2026
- LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau 29 mai 2026