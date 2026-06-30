Fêtes du quartier Saragosse Grande journée de clôture Pau
samedi 4 juillet 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Fêtes du quartier Saragosse Grande journée de clôture
Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Grande journée de clôture
À partir de 15h30 au parc Noulibos, place aux jeux géants et aux nombreuses animations ludiques et sportives pour tous les publics.
À 20h, les habitants se retrouvent pour le repas de quartier place Laherrère, suivi d’une soirée DJ. En clôture des fêtes, le traditionnel feu d’artifice, tiré depuis le théâtre de Saragosse. .
Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Fêtes du quartier Saragosse Grande journée de clôture
L’événement Fêtes du quartier Saragosse Grande journée de clôture Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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