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Fêtes du quartier Saragosse Grande journée de clôture Pau

samedi 4 juillet 2026 · Pau

Fêtes du quartier Saragosse Grande journée de clôture Pau

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Avenue de Saragosse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Fêtes du quartier Saragosse Grande journée de clôture

Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Grande journée de clôture
À partir de 15h30 au parc Noulibos, place aux jeux géants et aux nombreuses animations ludiques et sportives pour tous les publics.
À 20h, les habitants se retrouvent pour le repas de quartier place Laherrère, suivi d’une soirée DJ. En clôture des fêtes, le traditionnel feu d’artifice, tiré depuis le théâtre de Saragosse.   .

Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Fêtes du quartier Saragosse Grande journée de clôture

L’événement Fêtes du quartier Saragosse Grande journée de clôture Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau

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