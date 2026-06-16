Animation autour des quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau samedi 4 juillet 2026.

Pau

Animation autour des quilles de neuf

Estanquet de la Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Démonstration et initiation aux quilles de 9 avec le CSDQ

Dans l’Estanquet, projection de portraits de joueurs, témoignages sur 1h

Les vendredis soirs et les samedis de juillet

Diffusion d’extraits d’enregistrements de plantiers par CERC et Christian Josué .

Estanquet de la Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org

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English : Animation autour des quilles de neuf

L’événement Animation autour des quilles de neuf Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau