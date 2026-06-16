Animation autour des quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau
Animation autour des quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau samedi 4 juillet 2026.
Pau
Animation autour des quilles de neuf
Estanquet de la Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Démonstration et initiation aux quilles de 9 avec le CSDQ
Dans l’Estanquet, projection de portraits de joueurs, témoignages sur 1h
Les vendredis soirs et les samedis de juillet
Diffusion d’extraits d’enregistrements de plantiers par CERC et Christian Josué .
Estanquet de la Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org
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English : Animation autour des quilles de neuf
L’événement Animation autour des quilles de neuf Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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