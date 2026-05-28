RDV santé ON BOUGE AU FOIRAIL ! Pau
RDV santé ON BOUGE AU FOIRAIL ! Pau mercredi 17 juin 2026.
Pau
RDV santé ON BOUGE AU FOIRAIL !
place du foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Animations sportives pour toute la famille
enfants, ados, parents et grands-parents
Jeux sportifs, parcours de motricité…
Animé par l’Ufolep.
Stand Nutrition Smoothyclette
Informations nutritionnelles et préparation culinaire.
Dégustation de smoothies faits maison réalisés avec le Vélo Smoothie.
Animé par une diététicienne de la Maison de la Nutrition des Pyrénées,
en collaboration avec le CSO- Nouvelle Aquitaine. En partenariat avec l’Espace Rencontre du Foirail. .
place du foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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English : RDV santé ON BOUGE AU FOIRAIL !
L’événement RDV santé ON BOUGE AU FOIRAIL ! Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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