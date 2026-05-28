Pau

RDV santé ON BOUGE AU FOIRAIL !

place du foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Animations sportives pour toute la famille

enfants, ados, parents et grands-parents

Jeux sportifs, parcours de motricité…

Animé par l’Ufolep.

Stand Nutrition Smoothyclette

Informations nutritionnelles et préparation culinaire.

Dégustation de smoothies faits maison réalisés avec le Vélo Smoothie.

Animé par une diététicienne de la Maison de la Nutrition des Pyrénées,

en collaboration avec le CSO- Nouvelle Aquitaine. En partenariat avec l’Espace Rencontre du Foirail. .

place du foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé ON BOUGE AU FOIRAIL !

L’événement RDV santé ON BOUGE AU FOIRAIL ! Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau