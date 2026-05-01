Conférence Égypte, l’âge d’or des Fatimides Médiathèque André Labarrère Pau

Pau

Conférence Égypte, l’âge d’or des Fatimides

Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:30:00

fin : 2026-05-28 16:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Malgré une origine mystérieuse, une généalogie contestée, les Fatimides ont été l’une des dynasties les plus brillantes de l’Islam. Leur règne, en Égypte (969-1171) constitue l’une des périodes les plus remarquables de l’Égypte musulmane. En effet, les Fatimides ont fait de ce pays ce qu’il devait rester pour des siècles: une grande puissance méditerranéenne. Le Caire va devenir une cité éclatante du pouvoir, du faste et du raffinement de la culture de cette dynastie.

Avec la dynastie fatimide l’Égypte retrouve une grandeur et un rayonnement qu’elle a connue à l’époque pharaonique .

Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 25 50 67 netseshat.sep@gmail.com

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English : Conférence Égypte, l’âge d’or des Fatimides

L’événement Conférence Égypte, l’âge d’or des Fatimides Pau a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pau