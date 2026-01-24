La dynastie Heïd RDV au pied de la Tour de la Monnaie Pau
La dynastie Heïd RDV au pied de la Tour de la Monnaie Pau samedi 16 mai 2026.
La dynastie Heïd
RDV au pied de la Tour de la Monnaie Place de la Monnaie Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Sur inscription
Partez à la rencontre de la dynastie des Heïd, industriels emblématiques de Pau.
Découvrez leur histoire, leurs ateliers et l’empreinte laissée sur la ville, entre innovation, patrimoine et vie quotidienne au fil des générations.
En partenariat avec les Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques. .
RDV au pied de la Tour de la Monnaie Place de la Monnaie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La dynastie Heïd
L’événement La dynastie Heïd Pau a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pau