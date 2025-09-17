LA TROUPE DE JAMEL COMEDY CLUB ZENITH DE PAU Pau

LA TROUPE DE JAMEL COMEDY CLUB ZENITH DE PAU Pau jeudi 30 avril 2026.

LA TROUPE DE JAMEL COMEDY CLUB

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Plébiscitée par le public comme par la presse, la troupe du Jamel Comedy Club, véritable pépinière des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. L’aventure continue !

La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : LA TROUPE DE JAMEL COMEDY CLUB

German : LA TROUPE DE JAMEL COMEDY CLUB

Italiano :

Espanol : LA TROUPE DE JAMEL COMEDY CLUB

L’événement LA TROUPE DE JAMEL COMEDY CLUB Pau a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pau